Os testes rápidos para diagnosticar a covid-19 devem ser utilizados em casos suspeitos "com sintomas que tenham ocorrido há menos de sete dias". A informação foi divulgada por Raquel Guiomar, especialista do Instituto Ricardo Jorge, esta sexta-feira, na conferência de imprensa conjunta da Direção-Geral da Saúde e do Ministério da Saúde.

A responsável disse ainda que estes testes "devem ser utilizados sempre em ambiente onde exista segurança para fazer a colheita".

Raquel Guiomar disse que os testes rápido "são de baixa complexidade de execução" e "têm critérios muito específicos para a sua seleção e utilização". "Os critérios de seleção vão ser oportunamente definidos", acrescentou.