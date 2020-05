A diretora-geral da Saúde disse esta terça-feira, em conferência de imprensa, que não há razão para voltar a tornar universal a vacinação contra a tuberculose, apesar dos estudos que indicam que a vacina da BCG poderá trazer alguma proteção contra o novo coronavírus.

À diretora-geral da Saúde foi pedido que comentasse o facto de muitos pais de crianças estarem a pedir aos contactos de saúde próximos para administrarem a vacina da BCG aos filhos.

De facto têm surgido estudos e informações que indicam – mas indicam com um grau de robustez muito ténue – que a vacina BCG pode ter alguma influência em relação à doença Covid-19. Não havendo robustez nessa informação, não temos nenhum motivo para alterar as recomendações do Programa Nacional de Vacinação”, afirmou Graça Freitas.

Entretanto, já surgiu mesmo uma petição a pedir que a vacina da BCG volte a ser incluída no Programa Nacional de Vacinação para todas as crianças. Atualmente, a DGS recomenda apenas a vacinação contra a tuberculose para crianças até aos seis anos e que pertençam a grupos de risco. A estratégia de vacinação com a BCG em Portugal foi alterada em 2016.