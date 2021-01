Portugal regista hoje 156 mortos relacionados com a covid-19 e 10.556 novos casos de infeção com o novo coronavírus, os valores diários mais elevados desde o início da pandemia, segundo a Direção-Geral da Saúde (DGS).

Os números de hoje ultrapassam os anteriores máximos, registados na terça-feira, com 155 óbitos, e no dia 08 de janeiro, com 10.176 casos de infeção com o novo coronavírus.

O boletim epidemiológico da DGS indica ainda que estão internadas 4.240 pessoas, mais 197 do que na terça-feira, das quais 596 em cuidados intensivos, ou seja, menos três.

Desde o início da pandemia, Portugal já registou 8.236 mortes associadas à covid-19 e 507.108 casos de infeção pelo vírus SARS-CoV-2, estando hoje ativos 116.328 casos, mais 5.940 do que na terça-feira.

Segundo os dados da DGS, 70,3% dos novos casos registados hoje estão nas regiões do Norte e de Lisboa e Vale do Tejo