A diretora-geral da Saúde admitiu esta quinta-feira, em conferência de imprensa após a divulgação do relatório epidemiológico das infeções por Covid-19 em Portugal, que nos últimos dois dias a região de Lisboa registou um aumento de cerca de 700 casos, estando as autoridades de Saúde a tentar procurar a razão por trás desse aumento.

O R em Lisboa é ligeiramente superior ao do resto do país", admitiu Graça Feitas, referindo que a subida de casos pode ficar a dever-se aos rastreios que têm sido realizados na capital. "As explicações para o facto estão a procurar-se", frisou, "estamos a estudar os dados que temos".

A diretora-geral da Saúde ressalvou também, sobre a subida do número de casos em Lisboa, que não se sabe se "vai ser essa a tendência".

Sabemos que em Lisboa têm-se feito rastreios maciços e pode haver aqui o efeito do rasteio, porque podem ter sido identificados casos a partir daí”, admitiu.

Na conferência de imprensa, onde esteve igualmente presente o secretário de Estado da Saúde, António Lacerda Sales, o governante informou que a taxa de letalidade global da Covid-19 em Portugal é de 4,1%, subindo para os 15,1% nos doentes com mais de 70 anos.

Lacerda Sales referiu ainda que, dos infetados em Portugal, 3,3% estão em internamento e 0,5% em unidades de cuidados intensivos. Em Portugal, acrescentou o secretário de Estado da Saúde, foram feitos 490 mil testes à Covid-19 desde o dia 1 de março, envolvendo 73 laboratórios - 32 do SNS, 22 de grupos privados e 22 de instituições como o exército ou o Instituto Nacional de Investigação Agrária.

Em stock, o país tem mais de um milhão de testes, informou ainda Lacerda Sales, e 915 mil kits de extração.

Foram já distribuídos mais de 340 mil testes, revelou o secretário de Estado. A região norte recebeu quase metade desses testes (45% do total), seguindo-se Lisboa a Vale do Tejo (33%), a região Centro (8%), 4,4% no Algarve e 1,5% no Alentejo, tendo os restantes testes sido enviados para os Açores e Madeira, especificou António Sales.

Ao todo, foram detetados casos de Covid-19 em 351 lares ou instituições de apoio a idosos.

Do universo de 2.526 residências sociais para idosos existentes em Portugal, cerca de 14% têm casos de infeção pelo novo coronavirus, ou seja, 251 lares”, anunciou.

Segundo o governante, nos últimos dois meses foi possível transferir “quase 3.200 doentes dos hospitais do Serviço Nacional de Saúde para as unidades da Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados”.

Desde 9 de março, os serviços encontraram “mais de 290 respostas sociais permitindo libertar camas hospitalares”, acrescentou.

O trabalho não pode abrandar ao sabor das estações do ano e dos dias com mais ou menos sol", sublinhou Lacerda Sales.

A diretora-geral da Saúde referiu ainda que estão a ser ponderados testes retrospetivos a doentes que tenham tido pneumonias no final do ano passado, de acordo com a informação que tem sido veiculada recentemente pela Organização Mundial de Saúde.

Questionada sobre a mortalidade em Portugal, Graça Freitas referiu ainda que, até ao momento, "não há alteração do padrão de mortalidade de acordo com o esperado para esta altura do ano", somando as mortes por outras causas às mortes por infeção de Covid-19.

Falando sobre os testes por grupos específicos, a propósito do pedido da Fenprof para que sejam testados todos os professores que regressem às escolas, Graça Freitas disse que estão a ser equacionados testes para outros grupos profissionais para além dos já definidos, nomeadamente os funcionários de creches, estabelecimentos prisionais e lares de idosos.

Portugal regista esta quinta-feira 1.105 mortes relacionadas com a Covid-19, mais 16 do que na quarta-feira, e 26.715 infetados (mais 533), segundo o boletim epidemiológico divulgado hoje pela Direção Geral da Saúde.