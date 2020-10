Diogo Serras Lopes, secretário de Estado da Saúde, anunciou esta quarta-feira que setembro foi o mês com mais casos de covid-19 em Portugal, 18.153 no total, comparando com abril, que chegou aos 16.736. Mas, apesar dos números, a diretora-geral da Saúde, Graça Freitas, garante que "não estamos num crescimento exponencial" da pandemia, acrescentando que "todos os concelhos estão abaixo de 20 casos por 100 mil habitantes".

A diretora-geral da Saúde revelou ainda que há, neste momento, 23 surtos ativos nas escolas de Portugal continental, com 136 casos positivos, mas assinalou que "a situação está controlada". Sete dos surtos são na região Norte, três no Centro, 12 em Lisboa e Vale do Tejo e um no Algarve.