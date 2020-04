A Direção-Geral da Saúde e o Ministério da Saúde fizeram este domingo o balanço da situação de Covid-19 em Portugal. Pelas vozes de Graça Freitas e Marta Temido, foi anunciado que a taxa de letalidade é de 2,6%, tendo em conta o último boletim.

A ministra vincou o facto de grande parte dos óbitos se registar em idosos, destacando também que mais de 85% dos casos confirmados estão a ser acompanhados em suas casas. O aumento de casos internados, bem como a subida de doentes em unidades cuidados intensivos significa, segundo Marta Temido, que a "pressão sobre o internamento hospitalar está a crescer".

Perante estes dados, a tutelar da pasta da Saúde afirmou que existe uma necessidade de reforçar este tipo de unidades.

Aqui, Marta Temido referiu que, no início de março, o SNS tinha identificado uma capacidade instalada de 1.142 ventiladores, que estariam destinados a doentes de Covid-19 adultos. Com a realização de duas operações identificadas pela tutelar da pasta da Saúde, foram recuperados vários ventiladores que não estavam a ser utilizados.

No total, Portugal conseguiu comprar 1.151 ventiladores, aos quais se juntam 247 ventiladores doados e 140 aparelhos emprestados.

O reforço da capacidade instalada atinge assim os 1.538 aparelhos, 85% dos quais com capacidade invasiva, e consequentemente, bem mais do que duplicando a capacidade existente no início de março", referiu.