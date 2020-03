A mulher que foi infetada com o coronavírus e que está internada em Lisboa é professora de físico-química em duas escolas da Amadora, na Escola Básica Roque Gameiro e na Escola Secundária da Amadora. A TVI confirmou no local que foi enviado aos pais um comunicado alertando a comunidade escolar para o caso, pedindo que os alunos ficassem em casa, mas não está ainda esclarecido se os restantes estudantes da escola vão também ficar sem poder frequentar o estabelecimento de ensino.

Uma professora da Escola Básica 2.º e 3.º ciclos Roque Gameiro esteve de férias em Milão, Itália, na semana passada, tendo retornado às suas aulas na quinta-feira, dia 27 de fevereiro e também no dia 28", refere o comunicado enviado aos encarregados de educação, acresentando que a professora foi diagnosticada com Covid-19 no dia 4 de março.

Face a esta situação, foi determinado pela Autoridade de Saúde que as cinco turmas da E.B. 2/3 Roque Gameiro e uma turma da Escola Secundária da Amadora que tiveram aulas com esta professora vão ficar em isolamento social até ao dia 13 de março, inclusivé, nas suas residências, não podendo portanto vir à escola".

A mulher foi o sexto caso de infeção por Covid-19 anunciado em Portugal. Tem entre 40 e 49 anos.

Também funcionários e professores destas escolas que estiveram em contacto com a docente deverão ficar em isolamento.

O estado de saúde dos alunos será monitorizado telefonicamente, alertando-se os encarregados de educação que deverão ficar atentos a sintomas como febre, tosse e dores de garganta.

Há oito casos positvos de coronavírus em Portugal: seis doentes estão internados no Porto e dois em Lisboa. No total, há três doentes com ligações a casos confirmados.