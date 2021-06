Portugal registou duas mortes associadas à doença covid-19 e 612 novos casos de infeção pelo novo coronavírus nas últimas 24 horas, mais de metade na região de Lisboa e Vale do Tejo, divulgou hoje a Direção-Geral da Saúde (DGS).

De acordo com o boletim epidemiológico de hoje, a região de Lisboa e Vale do Tejo continua a ser a que tem mais novos casos confirmados, com 340 dos 612 registados no período em análise.

Os dois óbitos hoje contabilizados pela DGS foram registados nas regiões de Lisboa e Vale do Tejo e do Centro.

Relativamente aos internamentos em enfermaria, os dados da DGS indicam que não houve qualquer alteração em relação ao dia anterior, ou seja, permanecem hospitalizados 265 doentes.

Já nas unidades de cuidados intensivos (UCI), estão 52 pacientes, mais um doente em relação à véspera.

Os dados divulgados pela DGS mostram também que estão ativos mais 353 casos, para um total de 23.715, e que 257 pessoas foram dadas como recuperadas nas últimas 24 horas, o que aumenta o total nacional para 811.897 recuperados.

Desde o início da pandemia, em março de 2020, morreram em Portugal 17.034 pessoas e 852.646 casos de infeção foram diagnosticados.

Nas últimas 24 horas, o número de contactos em vigilância pelas autoridades de saúde manteve-se inalterado face à véspera, situando-se nos 25.398.

O índice de transmissibilidade (Rt) do novo coronavírus SARS-Cov-2 em Portugal mantém-se em 1,08 e a taxa de incidência de casos de infeção por 100.000 habitantes nos últimos 14 dias está nos 69,8.

Os dados do Rt e da incidência são atualizados à segunda-feira, quarta-feira e sexta-feira.

Na região de Lisboa e Vale do Tejo foram notificadas 340 novas infeções, novamente o maior número a nível nacional, contabilizando-se até agora 323.105 casos e 7.217 mortos.

A região Norte observou 151 novas infeções por SARS-CoV-2, totalizando 341.380 casos de infeção e 5.356 óbitos desde o início da crise pandémica.

Na região Centro registaram-se mais 49 casos, perfazendo 120.143 infeções e 3.025 mortos.

No Alentejo foram assinalados mais 19 novos casos de infeção, totalizando 30.276 contágios e 971 mortos desde o início da pandemia.

Na região do Algarve, o boletim de hoje da DGS informa que foram registados 30 novos casos, acumulando-se 22.423 contágios pelo SARS-CoV-2 e 363 óbitos.

A região Autónoma da Madeira contabilizou dois novos casos, somando 9.756 infeções e 69 mortes devido à doença covid-19 desde março de 2020.

Nas últimas 24 horas, e segundo a DGS, os Açores apresentaram 21 novos casos, o que eleva para 5.563 contágios desde o início da pandemia. O número de óbitos, 33, mantém-se inalterado.

As autoridades regionais dos Açores e da Madeira divulgam diariamente os seus dados, que podem não coincidir com a informação divulgada no boletim da DGS.

O novo coronavírus já infetou em Portugal pelo menos 387.642 homens e 464.619 mulheres, segundo mostram os dados da DGS.

A entidade informa igualmente a existência de 385 casos de infeção em pessoas de sexo desconhecido, que se encontram sob investigação, uma vez que esta informação não é fornecida de forma automática.

Ainda sobre a caracterização demográfica dos casos confirmados, o boletim da DGS refere que a maior incidência se verifica nos grupos etários entre os 20 e os 59 anos.

Do total de vítimas mortais, 8.946 eram homens e 8.088 mulheres.

O maior número de óbitos continua a concentrar-se nos idosos com mais de 80 anos, seguidos da faixa etária entre os 70 e os 79 anos.

A pandemia da doença covid-19 provocou, pelo menos, 3.723.381 mortos no mundo, resultantes de mais de 172 milhões de casos de infeção recenseados, segundo o mais recente balanço feito pela agência noticiosa France-Presse (AFP).

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.