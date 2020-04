Portugal registou nas últimas 24 horas apenas 181 novos casos de Covid-19, de acordo com o boletim da Direção-Geral da Saúde (DGS). Graça Freitas referiu, na conferência diária sobre a evolução do vírus, que o país tem registado um achatamento da curva, mas alertou que os números devem ser interpretados com cautela, sem otimismo em demasia.

Este número é um número certo e confirmado. É um número fiável. Mas temos que olhar com cuidado, é um dia e nós não podemos nunca olhar para um dia, temos de olhar para uma série temporal, mas este número também é consistente com o planalto em que nós estávamos, com a descida desse planalto".

Disse que é preciso aguardar mais uns para se perceber o significado dos números desta sexta-feira, uma vez que têm de ser "interpretados com cautela" e para se verificar se se mantêm ou não.

Não podemos ser nem demasiado pessimistas quando há um aumento, mas também não podemos ser demasiado otimistas quando há uma redução", acrescentou.

Quanto ao levantamento das medidas de contenção, a diretora-geral da Saúde referiu que os portugueses não podem deixar de praticar as medidas de prevenção como a lavagem das mãos e o distanciamento social.

O vírus tem uma vida própria, é como se fosse uma mola e tende a expandir-se. Nós fomos impondo medidas de contenção e agora vamos levantando essas medidas de contenção que, como viram, permitiram achatar a nossa curva".

Sublinhou que o regresso à atividade normal será feito “de forma equilibrada” e assinalou que a população portuguesa “tem de ser muito disciplinada, coesa e organizada” para “fazer parte da solução”, porque o novo coronavírus tem a sua dinâmica, que se não for contrariada vai propagar-se.

Temos de ser muito disciplinados, muito coesos, muito bem organizados. Fazermos todos parte da solução porque o vírus tem a sua dinâmica e se não a contrariarmos ele vai propagar-se".



"Este é o caminho que temos de continuar a percorrer e, infelizmente, não há atalhos"

António Lacerda Sales, secretário de Estado da Saúde, pediu aos portugueses para não deitarem a perder os "sacrifícios das últimas semanas".

Este é o caminho que todos temos de continuar a percorrer, de que, infelizmente, não há atalhos. É decisivo e de grande responsabilidade que não deitemos a perder os resultados do enorme sacrifício das últimas semanas".

O dirigente garantiu que vão ser distribuídos 5 mil testes rápidos, que "permitem resultados em cerca de 45 minutos ou uma hora". Estes testes vão ser utilizados em ambiente hospitalar em situações de "urgência, pré-cirurgia ou tratamentos no âmbito da oncologia".

Cerca de 224.000 testes para diagnóstico de Covid-19 foram processados desde 1 de março, dos quais 10,5% apresentaram resultado positivo.

Mais de 64% destas amostras foram processadas já estes mês”, disse Lacerda Sales.

De acordo com o secretário de Estado, 15 de abril foi o dia com mais testes processados: mais de 12.600, das quais apenas 7,2% deram resultado positivo.

Ultrapassámos a nossa capacidade instalada de 11.000 testes por dia e o aumento do número de testes não se reflete num aumento proporcional de amostras positivas”, afirmou.

Esta semana foram distribuídos mais 272.000 testes pelas administrações regionais de saúde e pelas duas regiões autónomas, “mais 8.000 do que inicialmente previsto”.

Relativamente aos ventiladores, António Lacerda Sales disse que, à data de hoje, foi reforçada a capacidade em mais 426 aparelhos, resultantes de encomendas, de doações e empréstimos.

Desde o início da pandemia foram recuperados 87 ventiladores (já existentes) do Serviço Nacional de Saúde”.

O secretário de Estado afiançou também que o Governo está “a fazer todas as diligências necessárias” para reduzir os atrasos na entrega de ventiladores provenientes do mercado chinês, que se encontra “sob grande pressão”.

Neste momento, 65 ventiladores da encomenda de 500 encontram-se na Embaixada de Portugal em Pequim, a aguardar o novo voo da TAP.

O número de mortes por Covid-19 em Portugal subiu para 657 nas últimas 24 horas, anunciou a DGS, nesta sexta-feira. São mais 28 mortos do que no balanço anterior.