Portugal regista, nesta terça-feira, mais 6 mortos e 2.316 casos de covid-19, segundo o último boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS).

Nas últimas 24 horas, verificaram-se mais 9 internamentos, o que significa que neste momento há 928 doentes internados com covid-19. Também há mais 2 doentes nos cuidados intensivos, que agora totalizam 200 pacientes.

A região com mais novos casos é a do Norte, com 920 casos, seguida de perto pela região de Lisboa e Vale do Tejo (835) e depois o Centro (283).

Das mortes, 4 verificaram-se na região de Lisboa e Vale do Tejo, uma no Norte e outra no Centro.

Desde ontem foram registados 5.051 casos recuperados. Atualmente, há 51.255 casos ativos de covid-19 no país.

