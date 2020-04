O número de mortes por Covid-19 em Portugal subiu para 599 nas últimas 24 horas, anunciou a Direção-Geral da Saúde (DGS), nesta quarta-feira. São mais 32 mortos do que no balanço anterior, o que representa um aumento percentual de 6%.

O relatório, com dados atualizados até às 24:00 de terça-feira, indica que a região Norte continua a ser a que regista o maior número de mortos (339), seguida do Centro (136), da região de Lisboa e Vale Tejo (111) e do Algarve, com nove mortos.

O número de óbitos registados nos Açores mantém-se nos quatro.

Boletim Da DGS - 15 de Abril by TVI24 on Scribd

O número total de infetados situa-se agora nos 18.091, mais 643, um aumento de 9,4% face a terça-feira.

Quanto ao número de casos recuperados subiu de 347 para 383, ou seja 36 pessoas.

Os internamentos desceram de para 1.227 para 1.200, bem como o número de doentes em Unidades de Cuidados Intensivos que passou de 228 para 208.