Profissionais de saúde já podem gozar férias

Os profissionais de saúde vão voltar a poder gozar férias. O Ministério da Saúde vai revogar o despacho de dia 15 de março que impossibilitava médicos, enfermeiros e assistentes a tirar férias devido à pandemia de Covid-19.

Consciente que é preciso devolver alguma normalidade à vida dos enfermeiros e profissionais de saúde, de quem muito precisamos, que o Ministério da Saúde decidiu revogar o despacho de 15 de março, que restringia o gozo de férias dos profissionais de saúde. Está novamente autorizado o gozo de férias pelos profissionais de saúde desde que seja acautelado o normal funcionamento do serviço”, revelou o Secretário de Estado da Saúde, António Lacerda Sales.

Ainda assim, Lacerda Sales lembrou que esta decisão pode ser revogada caso o número de casos volte a aumentar e Portugal enfrente uma segunda vaga de propagação. Sem esquecer que existem mais de três mil profissionais de saúde infetados com Covid-19, em Portugal. Lembrando ainda que os cidadãos precisam de manter alguns dos hábitos recentes aquando do regresso à "nova normalidade".

Sabemos que continua a depender de cada um de nós, que a vida não poderá ser como dantes”, lembrou Lacerda Sales.

Visitas nos lares podem ser diferidas pelas autoridades de saúde

A diretora-geral da Saúde disse que “a grande maioria dos lares” estará em condições de retomar as visitas na segunda-feira, mas admitiu que existem “situações particulares” que, sendo avaliadas pelas autoridades de saúde locais, poderão ser “diferidas”.

“O país é bastante assimétrico. Há situações particulares, onde de acordo com a avaliação do risco das autoridades de saúde, as visitas poderão ser diferidas para uma outra data. Mas na grande maioria dos lares estaremos em condições”, disse Graça Freitas.

Com o aproximar do verão começam a debater-se as estratégias para lidar com o regresso dos emigrantes a Portugal. O Secretário de Estado da Saúde garante que ainda não existe nenhuma medida definida e lembra que todos os portugueses querem que os emigrantes possam retornar ao país.

São situações que ainda não estão definidas, mas que, certamente, irão ao encontro daquilo que todos nós queremos que é ter os nossos emigrantes connosco”, garantiu o Secretário de Estado da Saúde.

FENFROP quer toda a comunidade escolar seja testada antes do início das aulas presenciais

A FENPROF entregou ao Governo um abaixo-assinado que visa que toda a comunidade escolar seja testada antes do início das aulas presenciais. Algo que parece vir a ser pouco provável, de acordo com o discurso de Graça Freitas, uma vez que neste momento os rastreios estão a ser feitos aos funcionários das creches.

Neste momento a prioridade é trabalhar nos rastreios da comunidade educativa que vai participar no retorno da atividade das cresces”, evidenciou Graça Freitas.

BCG mantém-se apenas para crianças pertencentes a grupos de risco com menos de seis anos

A Diretora-geral da Saúde garantiu, que enquanto não existir maior robustez nas informações dos estudos que validam o efeito benéfico contra o Covid-19, o plano de vacinação vai manter-se. Apenas as crianças pertencentes a grupos de risco e com menos seis anos de idade é que receberão a vacina contra tuberculose.

Aumento do número de mortes sofre acréscimo de 1,7%

Portugal regista, esta terça-feira, 1.163 mortes relacionadas com a covid-19, mais 19 do que na segunda-feira, e 27.913 infetados, mais 234, segundo o boletim epidemiológico divulgado hoje pela Direção Geral da Saúde.

Em comparação com os dados de segunda-feira, em que se registavam 1.144 mortos, esta terça-feira constatou-se um aumento de óbitos de 1,7%.

Relativamente ao número de casos confirmados de infeção pelo novo coronavírus (27.913), os dados da Direção-Geral da Saúde (DGS) revelam que há mais 234 casos do que na segunda-feira (27.679), representando uma subida de 0,8%.