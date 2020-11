Portugal registou esta quinta-feira mais 78 mortos e 5.839 novas infeções por covid-19 nas últimas 24 horas, segundo o boletim diário da Direção-Geral de Saúde (DGS).

Este é o segundo pior registo de mortos com covid-19 e de novos casos de infeção em 24 horas, desde o início da pandemia, em março.

Das 78 mortes contabilizadas nas últimas 24 horas, 45 ocorreram na região Norte, 25 na região de Lisboa e Vale do Tejo, seis na região Centro e duas no Alentejo.

A região Norte continua a concentrar o maior número de casos e, só nas últimas 24 horas, surgiram mais 3.567 novas infeções.

Na região Centro foram registados mais 749 casos, em Lisboa e Vale do Tejo mais 1.345, no Alentejo mais 56 e na região do Algarve mais 77.

No total, segundo os dados da DGS, Portugal já registou 3.181 mortes e 1798.011 casos de infeção pelo novo coronavírus, estando hoje ativos 81.141 casos, mais 2.425 do que na quarta-feira.

Internamentos com novo recorde

Neste momento há 2.794 pessoas internadas, mais nove do que ontem, sendo que 383 estão em unidades de cuidados intensivos, menos oito do que no dia de ontem.

Boletim epidemiológico da DGS by TVI24 on Scribd