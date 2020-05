António Lacerda Sales informou que chegou esta quinta-feira a Portugal um avião com 60 ventiladores vindos da China. No total, já chegaram 160 mil ventiladores dos 500 mil pedidos pelo Governo.

Do total de infetados, seis são funcionários do lar e os restantes 32 são utentes.

São pessoas jovens, saudáveis, assintomáticos ou com sintomas muito ligeiros. Vão fazer a sua recuperação em casa” , afirmou.

Graça Freitas anunciou, na conferência de imprensa da situação epidemiológica em Portugal, que subiram para 175 o número de funcionários da Sonae MC infetados com Covid-19.

Continuar a ler

VÍDEO MAIS VISTO

Suspeito da morte do rapper Mota Jr. detido no aeroporto do Porto