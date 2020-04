O número de mortes por Covid-19 em Portugal subiu para 629 nas últimas 24 horas, anunciou a Direção-Geral da Saúde (DGS), nesta quinta-feira. São mais 30 mortos do que no balanço anterior.

O relatório, com dados atualizados até às 24:00 de terça-feira, indica que a região Norte continua a ser a que regista o maior número de mortos (355), seguida do Centro (146), da região de Lisboa e Vale Tejo (115) e do Algarve, com nove mortos.

O número de óbitos registados nos Açores mantém-se nos quatro.

O número total de infetados situa-se agora nos 18.841, mais 750 face a quarta-feira.

Globalmente, há em Portugal 11.122 mulheres infetadas pelo novo coronavírus e 7.719 homens.

Desde o dia 1 de janeiro, registaram-se 154.727 casos suspeitos, dos quais 3.910 aguardam resultado dos testes.

Há ainda 102 pessoas infetadas com o vírus da Covid-19 nos Açores e 53 na Madeira.

Quanto ao número de casos recuperados subiu de 383 para 493, ou seja 110 pessoas.

Os internamentos subiram de 1.200 para 1.302, bem como o número de doentes em Unidades de Cuidados Intensivos que passou de 208 para 229.