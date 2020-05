O primeiro-ministro, António Costa, homenageou, este domingo, a mãe, com a divulgação de uma imagem da sua infância. Uma fotografia em que aparece de mãos dadas com a mãe, Maria Antónia Palla, sentados nos degraus de uma escada.

Com esta fotografia, António Costa fez questão de prestar homenagem a todas as mães, no dia em que se celebra o Dia da Mãe, em tempos de confinamento.