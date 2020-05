Junta todos os anos milhares de pessoas nas ruas de norte a sul do país e ilhas, mas este ano o feriado do 1º de maio, Dia do Trabalhador , vai ser vivido de forma diferente.

O cenário a que este feriado sempre nos habituou não vai repetir-se esta sexta-feira, mas uma coisa é certa: as centrais sindicais não vão deixar passar o dia em branco e reinventaram novas formas de luta.

Enquanto a Confederação Geral dos Trabalhadores Portugueses (CGTP) decidiu manter algumas ações de rua, a União Geral dos Trabalhadores (UGT) preferiu não arriscar e vai dar voz aos trabalhadores através das redes sociais.

“Queremos evitar ser causadores de qualquer mal-estar. Pelo Governo, pelos profissionais de saúde e por todos os que estão na linha da frente no combate a esta pandemia, temos de respeitar o estado de emergência que vivemos. O que mais desejamos é a saúde de todos. Este ano a comemoração deste dia, tal como a fazemos em anos anteriores, é manifestamente impossível”, disse à TVI24, o secretário-geral da UGT, Carlos Silva.

Por seu lado, a CGTP estará nas ruas, mas sem concentrações, manifestações ou desfiles habituais.

“O combate à precariedade, os problemas relacionados com o desemprego e com o aproveitamento de muitas empresas face a esta pandemia, merecem ser ouvidos”, justificou a secretária-geral da CGTP, Isabel Camarinha, à TVI24.

“O que vamos garantir é o distanciamento social e a adoção de todas as normas de proteção, nomeadamente o uso de máscara em situações que se justifiquem porque a saúde de todos é o mais importante”, adiantou.

CGTP sai à rua em 23 localidades

Habitualmente presente em 40 localidades, este ano a CGTP vai comemorar o 1º de maio na rua apenas em 23 e para garantir que todas as normas de segurança são cumpridas as ações estão marcadas para jardins, largos e grandes avenidas.

As localidades que vão acolher as iniciativas são: Aveiro, Beja, Guimarães, Castelo Branco, Covilhã, Coimbra, Évora, Faro, Guarda, Seia, Leiria, Lisboa, Funchal, Portalegre, Porto, Santarém, Setúbal, Sines, Viana do Castelo, Vila Real, Viseu, Mangualde e Lamego.

Em todos os locais a CGTP apela à não participação de idosos e doentes crónicos, por serem os mais vulneráveis à Covid-19, e diz que a ideia é serem os dirigentes e ativistas sindicais a ir para a rua, em representação de todos os trabalhadores.

Dar voz às reivindicações

Seja na rua ou nas redes sociais o dia promete ser cheio e, tal como acontece todos os anos, as reivindicações serão ouvidas.

Em Lisboa, a ação de rua da CGTP está marcada para a Alameda D. Afonso Henriques e Isabel Camarinha fará depois o seu primeiro discurso enquanto líder da central sindical.

“Os que vão sair à rua vão representar todos os outros. Não podemos ficar indiferentes à situação que muitos trabalhadores estão a viver”, sublinhou a secretária-geral da CGTP à TVI24.

Uma luta pelos direitos dos trabalhadores que promete encher também as redes sociais, através das mensagens da UGT.

“Vamos comemorar este dia. Este dia, tal como o 25 de abril, merece ser comemorado. E vamos comemorá-lo com a maior participação possível. Apresentaremos as nossas reivindicações através das várias plataformas existentes e muitos dirigentes estarão comigo nas redes sociais para difundir a sua mensagem.”, afirmou Carlos Silva.

Uma forma diferente de lutar, à qual a CGTP também se adaptou, e que é reflexo de um tempo jamais vivido na história recente.

E não é preciso recuar muito tempo para perceber as diferenças. No ano passado , as duas centrais sindicais mobilizaram centenas de pessoas para as comemorações do 1º de maio e as ruas encheram-se para ver passar um desfile do Martim Moniz à Alameda D. Afonso Henriques, com passagem pelos principais pontos da capital.

Este ano, todos os que saírem à rua para comemorar o 1º de maio estarão sob o olhar atento das forças de segurança, uma vez que, aos tempos de pandemia que se vivem, junta-se uma obrigatoriedade de confinamento, fruto do estado de emergência que Portugal vive.

E não se esqueça: à semelhança do que aconteceu no período da Páscoa, o Governo já anunciou a proibição de circulação entre concelhos, no fim de semana prolongado entre 1 e 3 de maio.