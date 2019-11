Esta terça-feira assinala-se o Dia Mundial da Pneumonia, a doença que mata um português a cada 93 minutos. O vice-presidente da Fundação Portuguesa do Pulmão, doutor Jaime Pina, esteve presente no Diário da Manhã, da TVI, onde explicou as causas relacionadas com a doença.

Portugal é o país da Europa onde mais se morre com pneumonia. O clínico fez questão de alertar que morrem 11 vezes mais pessoas em Portugal com esta doença, do que em acidentes de carro.

Para combater esta infeção do pulmão, Jaime Pina aconselha a vacinação contra as bactérias causadoras da pneumonia, no entanto, criticou o custo elevado das vacinas. Uma dose pode custar 59€, sendo que o Estado comparticipa com 21€.

Achamos que os idosos com mais de 65 anos e pessoas com doença pulmonar crónica deviam ter acesso gratuito à vacina", defende o vice-presente da Fundação Portuguesa do Pulmão.

Apenas 37% dos portugueses com mais de 65 anos estão vacinados contra a infeção pulmonar, que é, muitas das vezes, o episódio de doença final de vida.