A reportagem da TVI “Covid-19: O Diagnóstico” está nomeada para os prestigiados prémios do 60º Festival de Televisão de Monte Carlo, no Mónaco, na categoria de Best News Documentary.

O jornalista André Carvalho Ramos e o repórter de imagem Nuno Assunção estiveram no Hospital de S. João no pico da pandemia, no início de 2021.

“Não consigo evitar o lugar-comum de dizer que esta nomeação já é uma vitória. Estamos entre os cinco melhores documentários do mundo naquele que é um dos mais importantes prémios internacionais de televisão”, diz André Carvalho Ramos.

Ao longo do Festival, que decorrerá entre 18 e 22 de junho, um júri internacional de consagrados atores e profissionais da indústria participará da exibição de todos os trabalhos em competição.

O anúncio dos vencedores acontecerá na cerimónia de encerramento do Festival.

O evento contará com a presença do Presidente Honorário, o Príncipe Alberto do Mónaco.