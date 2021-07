O calendário escolar referente ao ano letivo 2021/2022 seguiu esta quinta-feira para publicação em Diário da República e já foi remetido para as escolas, anunciou o Ministério da Educação.

Em comunicado, é indicado que o calendário de funcionamento das atividades educativas e letivas dos estabelecimentos públicos da educação pré-escolar e dos ensinos básico e secundário começa entre 14 e 17 de setembro e será prolongado até ao dia 17 de dezembro.

O segundo período decorrerá entre 3 de janeiro e 5 de abril de 2022 e o último período prolongar-se-á de 19 de abril a 7 de junho para o 9.ºano, 11.º e 12.º anos de escolaridade; a 15 de junho de 2022 para o 5.º, 6.º, 7.º, 8.º e 10.º ano de escolaridade e a 30 de junho de 2022 para as crianças inscritas na educação pré-escolar e no 1.º ciclo do ensino básico.

Período de aulas Períodos letivos Início Termo 1.º Período Entre 14 e 17 de setembro 2021 17 de dezembro de 2021 2.º Período 3 de janeiro de 2022 5 de abril de 2022 3.º Período1 19 de abril de 2022 7 de junho de 2022 para 9.º, 11.º e 12.º anos; 15 de junho de 2022 para 5.º, 6.º, 7.º 8.º e 10.º anos; 30 de junho de 2022 para pré-escolar e 1.º ciclo