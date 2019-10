O corpo de Diogo Freitas do Amaral já está no Mosteiro dos Jerónimos, onde vai ficar em câmara ardente até às 12:00 deste sábado, altura em que se deve realizar uma missa no mesmo local.

O cortejo fúnebre deverá seguir depois para o cemitério da Guia em Cascais.

Nas cerimónias fúnebres marcam presença várias personalidades. Marcelo Rebelo de Sousa já passou pelo local.

Diogo Freitas do Amaral morreu esta quinta-feira, em Cascais. O antigo ministro tinha 78 anos e estava internado nos cuidados intermédios do Hospital da CUF, em Cascais, desde 16 de setembro.