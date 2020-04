Desde que o estado de emergência foi decretado, a 22 de março, a qualidade do ar que os portugueses respiram aumentou. A confirmação é feita pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, num comunicado enviado às redações.

Um conjunto de imagens, captadas ao longo do mês passado por satélite, no AIR Center, nos Açores, mostra que entre o dia 10 de março, altura em que os voos para Itália foram suspensos, e o dia 28, o último sábado, a concentração de dióxido de azoto sobre o país diminuiu de forma significativa, com especial evidência nas cidades de Lisboa e Porto. Na capital, a redução da concentração deste gás chega aos 80%, enquanto no Porto a diminuição está à volta dos 60%.

Em plena fase de mitigação da pandemia causada pelo novo coronavírus, o Governo garante que a redução de poluição verificada é "particularmente benéfica para diminuir a probabilidade (de a doença) afetar pessoas com problemas respiratórios".

A inalação deste gás está associada à ocorrência de problemas respiratórios, uma vez que altas doses de dióxido de azoto no organismo podem inflamar o revestimento dos pulmões e reduzir a imunidade a infeções pulmonares, levando a problemas como tosse, constipações e bronquite. Significa isto que, com menores quantidades deste gás na atmosfera, a população fica com mais imunidade e menos susceptível de registar danos grave no organismo, em caso de infeção por Covid-19.

O dióxido de azoto é gerado, sobretudo, pela operação do setor dos transportes e da indústria. Ora, com muitas fábricas paradas e com os aeroportos do país praticamente desertos, seria expectável que estes resultados fossem alcançados.

O mesmo cenário, um dos poucos que traz ânimo à humanidade em tempo de pandemia, está a ser registado na vizinha Espanha e já foi documentado em muitos outros países do mundo.