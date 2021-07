A Direção-Geral da Saúde (DGS) emitiu um alerta relacionado com o aumento das temperaturas, que se deverá fazer sentir um pouco por todo o país nos próximos dias.

Com efeito, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera coloca 17 distritos de Portugal em alerta amarelo por causa do tempo quente. A exceção é Braga, que está mesmo em alerta laranja.

Desta forma, a DGS emite os seguintes concelhos:

Beba água ou sumos de fruta natural, mesmo quando não tem sede, e evite o consumo de bebidas alcoólicas;

Faça refeições frias, leves e coma mais vezes ao dia;

Utilize roupa larga, que cubra a maior parte do corpo, chapéu de abas largas e óculos de sol com proteção UVA e UVB;

Mantenha-se em ambientes frescos arejados, pelo menos 2 a 3 horas por dia;

Evite a exposição direta ao sol, principalmente entre as 11 e as 17 horas;

Utilize protetor solar com fator igual ou superior a 30 e renove a sua aplicação de 2 em 2 horas e após os banhos na praia ou piscina;

Evite atividades que exijam grandes esforços físicos, nomeadamente desportivas e de lazer no exterior;

Se trabalhar no exterior, hidrate-se frequentemente, proteja-se com roupa larga e chapéu e trabalhe acompanhado porque em situações de calor extremo poderá ficar confuso ou perder a consciência;

Escolha as horas de menor calor para viajar de carro e não permaneça dentro de viaturas estacionadas e expostas ao sol;

Tenha especial atenção com os doentes crónicos, grávidas, crianças, idosos e pessoas com mobilidade reduzida;

Se está grávida modere a atividade física, evite a exposição direta ao sol e ingira frequentemente líquidos;

Assegure que as crianças consomem frequentemente água ou sumos de fruta natural e que permanecem em ambiente fresco e arejado. As crianças com menos de 6 meses não devem estar sujeitas a exposição solar, direta ou indireta;

Contacte e acompanhe os idosos e outras pessoas que vivam isoladas. Assegure a sua correta hidratação e permanência em ambiente fresco e arejado;

Se é doente crónico ou está sujeito a terapêuticas e/ou dietas especificas, siga as recomendações do seu médico assistente ou do Centro de Contacto do SNS 24: 808 24 24 24;

No período de maior calor, corra as persianas ou portadas. Ao entardecer deixe que o ar circule pela casa;

Se estiver num espaço público climatizado, proteja-se, use sempre máscara e mantenha a distância física.

Mantenha-se informado quanto às previsões meteorológicas e siga as recomendações da Direção-Geral da Saúde;

Em caso de emergência, ligue 112

Estes são conselhos válidos sobretudo para este fim de semana, em que se espera um claro aumento das temperaturas