A Direção-Geral da Saúde lançou um novo conjunto de conselhos que devem ser considerados não só no momento de planear a compra de alimentos como também durante a ida ao supermercado. A DGS relembra que "é importante garantir a disponibilidade de alimentos que permita assegurar as necessidades por um período mais longo de tempo", e alerta que devem ser evitadas deslocações frequentes às superfícies comerciais, de forma a diminuir o riscos de contágio. Já no supermercado, há que praticar "a compra responsável, nas quantidades adequadas e sem exageros", uma atitude altruísta, essencial neste período.

Planear as compras

Ainda em casa, antes de fazer a lista do que vai trazer, é importante ter em atenção:

os alimentos que há disponíveis na despensa

que refeições que é possível, ainda, preparar com eles

a capacidade de armazenamento no frigorífico

as diferentes refeições que pretende fazer nos dias seguintes

Depois, com base nestes lembretes, deve elaborar a lista, sem esquecer a inclusão de produtos dos diferentes grupos da roda dos alimentos, respeitando as proporções recomendadas.

No supermercado

Quando chegar à loja, há aspetos tão importantes como aquilo que vai comprar, por isso não se esqueça de:

evitar o manuseamento dos produtos, a não ser para os colocar no carrinho de compras

cumprir as distâncias de segurança e, se o espaço não as permitir, utilizar uma máscara

evitar tocar nos olhos, no nariz e na boca com as mãos

higienizar adequadamente as mãos antes e depois da ida às compras

adotar medidas gerais de etiqueta respiratória, por exemplo, usar um lenço de papel ou o antebraço em vez das mãos, ao tossir ou respirar

Em relação às compras, verifique e cumpra a lista que fez em casa, opte por alimentos com um prazo de validade maior, prefira produtos de elevado valor nutricional e assegure a compra de alimentos frescos, por exemplo, frutas ou hortícolas.