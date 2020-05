Portugal regista mais 228 casos de Covid-19 e mais 16 mortes nas últimas 24 horas, informa o boletim da Direção-Geral da Saúde. No total, o número de casos ascende aos 29.660 (+0,8) e o número de óbitos chega aos 1.263 (+1,3). Em relação aos casos recuperados, chegam aos 6.452, mais 21 do que no dia anterior.

O número de internados em cuidados intensivos é, pela primeira vez desde o dia 27 de março, inferior a 100: o relatório da DGS dá conta de 93 doentes em cuidados intensivos e 609 doentes hospitalizados.

A região Norte é a que regista o maior número de mortos (713), seguida da região de Lisboa e Vale do Tejo (289), do Centro (230), do Algarve (15), dos Açores (15) e do Alentejo, que regista um óbito, adianta o relatório da situação epidemiológica, com dados atualizados até às 24:00 de terça-feira, mantendo-se a Região Autónoma da Madeira sem registo de óbitos.

Em relação à caracterização dos óbitos por idades, regista-se uma morte na faixa etária dos 20 aos 29 anos, 13 mortes na faixa etária dos 40 aos 49 anos, 40 óbitos entre os 50 e os 59 anos, 113 mortes entre os 60 e os 69 anos, 246 mortes entre os 70 e os 79 anos e 850 mortes em doentes com mais de 80 anos. No total, morreram 617 homens e 646 mulheres.