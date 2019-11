O Hospital Santa Maria, em Lisboa, vai criar um espaço com 26 camas para pessoas que já tiveram alta clínica, mas que permanecem internadas por não terem para onde ir.

Em entrevista à agência Lusa, o diretor clínico do Centro Hospitalar Lisboa Norte, que integra o Santa Maria, explicou que a ideia é retirar doentes que já não precisam de internamento das camas para doentes agudos.

Trata-se de casos de pessoas que têm alta clínica, mas que aguardam vaga em lares ou na rede de cuidados continuados e que não têm também familiares com condições para as acolher.

A partir de meados de dezembro, o responsável do Santa Maria conta ter um espaço, que terá 26 camas, para essas pessoas que já têm alta clínica.

O barómetro de internamentos sociais da Associação dos Administradores Hospitalares, divulgado em abril, indicava que cerca de mil camas dos hospitais públicos estão diariamente ocupadas por pessoas que não precisariam já de estar internadas, mas que não tinham alternativa.

Segundo o mesmo estudo, os doentes internados por motivos sociais ficam em média quase cem dias no hospital, o que representou um aumento superior a 40% em relação a 2018.

Incapacidade das famílias ou falta de respostas na comunidade são os principais motivos destes internamentos sociais.

No âmbito de um projeto mais amplo para tentar diminuir a sobrelotação dos internamentos, o Centro Hospitalar Lisboa Norte prevê melhorar os processos internos para reduzir o tempo de internamento desnecessário, evitando doentes internados em macas.

A hospitalização domiciliária é outro dos objetivos do Centro Hospitalar, a par de uma melhor articulação com os centros de saúde da sua área de abrangência, tentando que mais doentes consigam ser tratados da sua doença aguda nos centros de saúde.

Segundo o diretor clínico, Luís Pinheiro, o Santa Maria prevê ainda requalificar um espaço com 22 camas para doentes agudos, mas que tenha flexibilidade para receber doentes não agudos, um espaço que deverá estar pronto em meados de janeiro.

O Centro Hospitalar Lisboa Norte vai arrancar com um processo de reorganização para diminuir a sobrelotação nos internamentos e reduzir os doentes internados em macas, que passa também pela hospitalização domiciliária.

Em entrevista à agência Lusa, o diretor clínico do centro que agrega o Santa Maria e o Pulido Valente admitiu que está traçado o diagnóstico de que “há doentes que estão internados além da dotação oficial e física de camas”, sendo a sobrelotação uma realidade destes hospitais, como de outros no país.

O problema da sobrelotação acontece sobretudo em áreas de especialidades médicas, que recebem muitos doentes das urgências, não afetando tanto as especialidades cirúrgicas, que conseguem manter uma atividade programada.

O diretor clínico do Centro Hospitalar Universitário Lisboa Norte (CHULN), Luís Pinheiro, indica que o objetivo é reduzir o tempo de internamento desnecessário.

“O objetivo não é que o doente saia enquanto precisar de cá estar. O objetivo é que precise de cá estar menos tempo. É tentar encurtar não o serviço que prestamos, mas rentabilizar e retirar permanências desnecessárias. Se um doente está à espera dois ou três dias de um exame, se estiver um dia e meio, ganhamos. O objetivo não é dar alta mais cedo do que precisa, é fazer com que precise de estar menos tempo no hospital”, argumentou Luís Pinheiro.