O diretor nacional da PSP, Magina da Silva, pediu esta terça-feira para que se afaste “definitivamente fantasmas do ‘big brother’” em relação à videovigilância utilizada pelos polícias, considerando que se trata de uma ferramenta de segurança pública.

Temos que refletir no paradigma que temos em relação à autoridade pública e à confiança que temos nos polícias. Os polícias existem para salvaguardar a integridade física e segurança pública e deve ser-lhes fornecidos todas as ferramentas obviamente em respeito pelo quadro legal”, disse aos jornalistas Magina da Silva no final da cerimónia comemorativa do 154.º aniversário do Comando Metropolitano de Lisboa da Polícia de Segurança Pública.