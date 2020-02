Várias pessoas participaram, na madrugada de domingo, numa rixa, junto a uma discoteca, no Funchal, Madeira. Imagens gravadas por um popular e divulgadas pelo Jornal da Madeira mostram vários envolvidos nos desacatos. Num dos trechos do vídeo, é possível ver um homem estendido no chão, inanimado, enquanto é pontapeado por outro.

A Polícia de Segurança Pública (PSP) emitiu esta segunda-feira um comunicado, onde confirma a ocorrência e assegura já ter identificado vítimas, suspeitos e testemunhas.

A PSP conseguiu identificar nove pessoas, entre vítimas, agressores e testemunhas”, referiu fonte policial, em declarações à agência Lusa.

No mesmo documento a PSP confirma que “foi acionada para o local através de uma chamada telefónica para a linha de Emergência Nacional 112, pelas 07:13, cuja comunicação dava conhecimento da existência de muitas pessoas no centro da faixa de rodagem, impedindo a circulação automóvel”.

Quando chegou ao local, os intervenientes nos desacatos já tinham dispersado e não havia qualquer desordem. Por isso também não foram acionados quaisquer meios de socorro, por já não se encontrarem quaisquer vítimas no local. Durante a tarde e início de noite, duas alegadas vítimas dirigiram-se pelos próprios meios ao hospital, onde receberam tratamento e tiveram alta.

Com a informação recolhida e com base nas imagens do vídeo que circula pelas redes sociais, a PSP já identificou as vítimas, bem como os agressores e algumas testemunhas, podendo confirmar que se tratam de cidadãos maiores de idade”, diz a PSP no comunicado.

Antes desta ocorrência, já tinha havido uma outra, pelas 03:35, também no Funchal, tendo a vítima sido transportada ao hospital.

Alertamos os leitores para a violência das imagens.