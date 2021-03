A Direção-Geral da Saúde (DGS) e o Instituto Português do Sangue e da Transplantação (IPST) atualizaram esta sexta-feira as normas de dádiva de sangue.

Segundo comunicado da DGS, a nova norma vem alterar as condições de elegibilidade para a dádiva de sangue, passando a reger-se pelo princípio da não discriminação.

A atualização da norma surge no seguimento de uma polémica que surgiu na sequência do caso de um homem que denunciou ter sido discriminado quando tentou dar sangue a 23 de janeiro, no posto fixo de doação do IPST em Lisboa, depois de este organismo ter feito um apelo à dádiva.

Com Bruno Gomes d’Almeida o caso aconteceu no sábado dia 23 de janeiro, quando, juntamente com várias centenas de pessoas, foi ao posto fixo de doação do IPST depois de ter sido feito um apelo à dádiva de sangue.

Mesmo com pânico de agulhas, Bruno enfrentou três horas de espera numa fila, mais outra hora na fase de triagem até chegar a sua vez, onde foi confrontado com várias questões, nomeadamente se alguma vez tinha tido uma parceira trabalhadora do sexo ou se tinha tido várias parceiras no último ano.

À terceira pergunta, Bruno achou por bem corrigir a formulação da questão e assumir que tinha um parceiro, uma vez que estava incomodado com o facto de a pessoa que estava a fazer a triagem assumir que por ser homem tinha sexo com parceiras e não com parceiros.

Então aí ele automaticamente respondeu: Então não pode doar sangue", contou à Lusa, acrescentando que de seguida a pessoa ainda disse que “homens que fazem sexo com homens não podem doar sangue”.

Estes foram os factos ocorridos à altura. Mais tarde, a ILGA Portugal revelou dados que apontam que cerca de três homossexuais são impedidos de doar sangue por semana.