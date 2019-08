Uma pessoa ficou em estado grave depois de ser atingida a tiro na madrugada desta sexta-feira no exterior da discoteca Lick, em Boliqueime, Vilamoura.

À TVI, fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro de Faro confirmou que recebeu o alerta para uma agressão com arma de fogo na discoteca às 3:49, tendo assistido no local um jovem de 19 anos que ficou em estado grave, sendo depois transportado para o Hospital de Faro.

Fonte do Comando Geral da GNR disse à agência Lusa que o jovem pertence ao "staff" da discoteca.

Para o local foram mobilizados 14 operacionais e seis viaturas. A GNR também tomou conta da ocorrência.