O vídeo de um militar da GNR a dançar a música infantil "Baby Shark" para a filha, de quarentena em casa, tornou-se viral nas redes sociais.

Nas imagens é possível ver o pai a dançar na rua, com a música a tocar através do altifalante do carro-patrulha, e a menina, aparentemente com menos de três anos, divertida ao colo da mãe.

Ouvem-se as gargalhadas da criança, que, inclusive, dá instruções ao pai, desde a janela de sua casa.

As forças de segurança estão, neste momento, na força máxima no terreno devido à pandemia de Covid-19, que, em Portugal, já matou 76 doentes e causou mais de 4.000 infetados.