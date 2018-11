A polícia está a investigar um vídeo publicado esta terça-feira nas redes sociais com cenas de violência, envolvendo vários jovens, na zona das Docas, em Lisboa, disse à agência Lusa o Comando Metropolitano de Lisboa (Cometlis) da PSP.

Fonte do Cometlis explicou que a PSP só teve conhecimento destas agressões hoje, com a divulgação do vídeo, acrescentando desconhecer quem são os intervenientes, quando é que foi gravado e que, até ao momento, não foi apresentada qualquer queixa.

A polícia indicou ainda que vai realizar diligências no sentido de apurar estes e outros dados e enviar o auto de notícia para o Ministério Público. Pelas imagens, a PSP acredita que as agressões ocorreram na zona de bares e discotecas das Docas.

No vídeo, com três minutos e vinte segundos, é possível ver agressões e confrontos entre vários jovens, alguns prostrados no chão, perante alguns gritos, enquanto várias pessoas circulavam normalmente e assistiam às agressões