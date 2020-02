Vânia Castanheira, autora do livro "Porque andamos tão exaustos", foi convidada esta quarta-feira para discutir a origem e as consequências do burnout.

A especialista afirma que o "burnout é um síndrome de um stress crónico relacionado com o trabalho", sublinhando ainda que a doença é gerada por meses e até anos de stress na vida de cada um.

Vânia Castanheira aconselha a população a não ignorar aspetos como a fadiga crónica, muitas vezes presente na vida de cada um através do cansaço ao acordar, da perda de motivação no trabalho, ou na irritabilidade excessiva.

O burnout também é gerado pela própria pressão que colocamos em nós e nos objetivos a conquistar. Somos muito perfeccionistas. Temos de olhar um bocadinho mais para nós e assumir a nossa responsabilidade pela nossa saúde", afirma a autora.

E quais as soluções para gerir os efeitos do stress crónico? Vânia Castanheiro propõe que cada um se vire mais para dentro, em vez de culpabilizar tudo e todos por todos os males do dia a dia.

Isto é priorizarmos de uma forma em que cada um está presente na sua própria vida e olha para dentro", afirma a especialista.

Uma boa alimentação, o exercício físico regular e os períodos de sono equilibrados são bons pontos de partida porque, segundo Vânia Castanheiro, permitem que cada um tome as rédeas da sua vida.