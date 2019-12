Paula Cravo, pneumologista do Hospital de Santa Marta, esteve esta quinta-feira no Diário da Manhã para falar sobre a doença do sono, uma doença que afeta sobretudo os homens e está ligada ao excesso de peso.

Falta de concentração e de rendimento durante o dia são alguns dos principais sintomas do problema, que também pode ser despistado pelos companheiros de sono dos doentes, incomodados pelo ressonar ou porque se apercebem que a pessoa deixa de respirar durante a noite.

Estima-se que 500 mil portugueses sofram de apneia do sono, mas só metade sabe que tem a doença.