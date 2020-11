Uum doente com covid-19,em situação crítica, ventilado, esteve três horas no Hospital de Penafiel à espera para ser transferido para outro hospital. A TVI sabe que nenhum hospital a Norte de Coimbra tinha vagas nos cuidados intensivos para receber este doente e vários hospitais recusaram a transferência por falta de vagas.

Em 24 horas, o número de doentes internados com covid-19 no Centro Hospitalar do Tâmega e Sousa passou de 218 para 183. O número de internados baixou, mas a pressão mantém-se: os profissionais estão exaustos e há cada vez mais doentes em situação crítica.

Na manhã desta quinta-feira, continuavam 16 doentes a aguardar vaga ou transferência para outro hospital.

A TVI tentou confirmar oficialmente, junto do Centro Hospitalar do Tâmega e Sousa, as dificuldades com a transferência de doentes, mas o hospital não respondeu a nenhuma das nossas questões.