Se está a pensar em viajar, sobretudo para destinos como Ásia, América do Sul ou África, deve ter em conta várias questões, nomeadamente relacionadas com a saúde. Febre amarela, malária ou zika são apenas alguns dos vírus que pode contrair caso não tenha o cuidado devido.

A prevenção pode começar ainda antes de deixar o país. O médico de família, Pedro Lobo do Vale, explica a importância de uma boa preparação.

Antes de viajar há que prevenir", referiu no Diário da Manhã, da TVI.

Além da consulta do viajante, que o especialista considera essencial, o viajante deve ter cuidado em perceber quais os destinos para que vai, consultando informações através da Internet.

Já no país de destino, e sobretudo nos mais exóticos, é necessário ter cuidado com o que se consome. A água deve ser engarrafada ou fervida previamente. No caso de frutas ou vegetais, devem ser bem descascados e lavados devidamente.

Além disso, e devido à eventual deficiência das farmácias no país de destino, devem levar-se alguns medicamentos genéricos, como os remédios para a febre ou dores.

Relativamente às vacinas, Pedro Lobo do Vale relembra que há doenças que devem começar a ser prevenidas ainda no páis de origem, sobretudo através de vacinas. É o caso da febre amarela ou da malária, cujas vacinas devem ser tomadas antes da partida.

[A vacina da] febre amarela é precisa mais de dez dias antes", refere o clínico.

Além da consulta do viajante, é também importante recolher informação junto dos operadores de viagem.