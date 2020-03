Cristiano Ronaldo, que chegou nesta terça-feira em silêncio ao Funchal, na sequência do internamento hospitalar da mãe, Dolores Aveiro, reagiu à situação através de uma publicação no Twitter.

O internacional português agradeceu, em inglês, todas as mensagens de apoio, mas pediu privacidade.

Thank you for all your messages of support for my mum. She is currently stable and recovering in hospital. Me and my family would like to thank the medical team looking after her, and kindly ask that we are all given some privacy at this time.