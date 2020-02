Domingos Vieira tem 36 anos, nasceu com uma distrofia muscular, mas sempre teve o sonho de ser bombeiro voluntário.

"Praticamente desde pequenino pegavam em mim ao colo para me pôr na ambulância", conta Domingos à TVI.

Um sonho tornado agora realidade com a integração no corpo de bombeiros de Póvoa de Lanhoso a tempo inteiro.

Domingos trabalha no controlo das telecomunicações e logística do quartel e, com autonomia quase total, conquistou a simpatia e a amizade de toda a gente na vila, nos colegas e na vida.

No entanto, este não foi um caminho fácil: desde 2005 fez vários estágios profissionais, colaborou, ajudou e até participou em dois Jogos Paralímpicos em Londres e no Brasil.

"É um dia de cada vez, mantendo a minha forma de ser. acredito que quando fazemos as coisas que gostamos, outras coisas virão. Se as pessoas têm um objetivo devem correr atrás dele!", conta o bombeiro.

Agora no quartel de Póvoa de Lanhoso, Domingos continua a lutar: "A minha meta é ser bombeiro especialista".