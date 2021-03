A psicóloga Ana Allen Gomes defendeu que com a pandemia os portugueses atrasaram os horários de deitar e levantar, mas sublinhou que o impacto foi variável e que, nalguns casos, o teletrabalho ajudou a organizar melhor os horários.

Há estudos em vários sentidos. O impacto foi variável, mas globalmente as pessoas atrasam os horários de sono, passaram a deitar-se e levantar-se mais tarde, durante ou após confinamento” , disse à agência Lusa a especialista, que faz parte da direção da Associação Portuguesa do Sono (APS).

Professora na Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação da Universidade de Coimbra e investigadora na área do sono, Ana Allen Gomes contou que esta era uma situação que já se antecipava: “Em teletrabalho as pessoas perdem menos tempo em deslocações, logo, não têm de levantar-se tão cedo e muitas acabaram por seguir aquilo que para elas é um ritmo mais natural”.

Em declarações à agência Lusa a propósito do Dia Mundial do Sono, que hoje se assinala, a responsável citou um estudo da APS e de uma unidade de investigação em psicologia da Universidade de Coimbra, cujos dados finais ainda estão a ser trabalhados, sublinhando que, globalmente, os horários “parecem mais equilibrados”.

No fundo, o horário de sono durante a semana e no fim de semana deixou de fazer tanta diferença. (…) Há menos necessidade de compensar ao fim de semana” disse a especialista, lembrando a importância da estabilidade de horários.

Contudo, frisou que há igualmente o reverso da medalha: pessoas que acabam por se descontrolar, passando a deitar-se e levantar-se cada vez mais tarde.

O teletrabalho até pode parecer positivo, mas estar em casa, com menos contacto com aquilo que costumava acertar o ritmo – as rotinas e a exposição solar – pode ser desestruturante para algumas pessoas”.