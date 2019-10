O World Explorer é o primeiro navio oceânico construído em Portugal. O projeto da Douro Azul, empresa de Mário Ferreira, tem capacidade para 200 passageiros e 110 tripulantes.

Um dos locais mais singulares deste cruzeiro dá pelo nome de Observation Room, um lugar onde é possível ter todas as perspetivas das diferentes viagens deste navio. Desde um teto panorâmico para ver as estrelas, até a um vidro que dá acesso ao fundo do mar.

A viagem deste cruzeiro tem por objetivo visitar os centros históricos do Báltico, do Mediterrâneo ou da Gronelândia. O Brasil é o primeiro destino deste navio construído em Viana do Castelo.