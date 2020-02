Um cadáver de sexo masculino foi descoberto esta segunda-feira à tarde no rio Douro, perto do edifício da Alfândega do Porto, disse à Lusa fonte da Capitania do Porto do Douro.

Em declarações à Lusa, o Capitão do Porto do Douro, comandante Cruz Martins, explicou que o corpo de um homem foi hoje descoberto cerca das 16:00, “a montante do edifício da Alfândega do Porto” eu quem deu o alerta foi um popular.

O cadáver de sexo masculino “aparentava estar há alguns dias na água”, acrescentou.