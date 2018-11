A Polícia Judiciária deteve, nos últimos dias, um estrangeiro suspeito de tráfico de droga. As autoridades apreenderam elevadas quantidades de cocaína que vinha escondida sob a forma de bombons. Os estupefacientes vinham dentro de um saco de guloseimas onde se podia ler "Ouro Branco".

O suspeito vinha de um país assinalado como "de risco", tendo sido sujeito ao controlo que regularmente é exercido sobre os movimentos de passageiros com origem destes países.

Como mostram as imagens, a cocaína vinha enrolada em pequenos sacos de plástico e embrulhadas em papel de rebuçado dourado. O nome que vinha na embalagem era "ouro branco". Havia ainda sacos onde se podia ler "Sonhos de Valsa”.

Em comunicado enviado às redações, a Unidade Nacional de Combate ao Tráfico de Estupefacientes da Polícia Judiciária revela que identificou e deteve o suspeito “nos últimos dias”.

Na posse do detido foi apreendida elevada quantidade de cocaína dissimulada em bombons, transportada em bagagem desde um país da América do Sul para Lisboa", lê-se no mesmo comunicado.