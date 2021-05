A Guarda Nacional Bolivariana, da Venezuela, terminou as inspeções ao aparelho da TAP e o avião e a tripulação regressam ainda hoje, confirmou fonte oficial da TAP à TVI24.

Um avião da TAP que tinha Lisboa como destino ficou retido na quarta-feira em Caracas, depois de ter sido encontrada droga da fuselagem do aparelho.

A inspeção à aeronave, um avião A330neo, na qual articiparam cães da divisão 43 da Guarda Nacional Bolivariana (polícia militar), teve lugar no âmbito dos preparativos da viagem de transporte de carga que a TAP realiza, atualmente, semanalmente entre Caracas e Lisboa.

Os três tripulantes do voo foram instalados num hotel.

Segundo as autoridades locais, oficiais da Unidade Regional de Inteligência (serviços de informação) Antidrogas do Estado de Vargas (norte de Caracas), confiscaram “oito bolsos contendo 124 barras de alegada cocaína” que foi encontrada na área de equipagem de um avião da TAP. O peso das 124 barras não foi ainda revelado.

As autoridades venezuelanas procuram também um sargento da Guarda Nacional Bolivariana (polícia militar) alegadamente envolvido nesta tentativa de tráfico de droga. O sargento, cuja identidade não foi revelada, terá fugido no momento em que as autoridades venezuelanas decidiram inspecionar a aeronave, segundo a Guarda Nacional Bolivariana (GNB).