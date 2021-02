Um homem, de 38 anos, foi detido pela GNR por alegado tráfico de droga no concelho de Sines, no distrito de Setúbal, tendo os militares apreendido 2.180 doses de haxixe, revelou esta segunda-feira aquela força de segurança.

Em comunicado, o Comando Territorial de Setúbal da GNR, avançou que a detenção ocorreu no sábado, durante uma ação de patrulhamento efetuada por militares do Posto Territorial de Sines, que detetaram uma viatura parada na Zona Industrial e Logística da cidade alentejana.

Ao abordarem o condutor, [os militares] verificaram que este mantinha um comportamento suspeito, tendo sido realizada uma revista de segurança ao indivíduo e detetadas duas doses de haxixe", disse a Guarda.

No decorrer das diligências policiais, a GNR apurou que o suspeito "tinha mais estupefacientes em casa", o que levou a uma busca domiciliária que culminou com a apreensão das 2.180 doses de haxixe, um telemóvel, uma faca utilizada no corte de estupefaciente e 40 euros em numerário.

O homem foi constituído arguido e, de acordo com a Guarda, vai ser presente ainda hoje ao Tribunal Judicial de Santiago do Cacém, também no distrito de Setúbal, para aplicação das medidas de coação.