O Comando Territorial de Leiria da GNR, através do Núcleo de Investigação Criminal, apreendeu no domingo mais de 750 doses de cocaína e deteve três pessoas suspeitas de tráfico de droga, no concelho de Leiria, foi hoje anunciado.

No âmbito de uma investigação, que decorria há cerca de um ano, e na qual já tinham sido detidas seis pessoas, e outras duas constituídas arguidas, por tráfico de estupefacientes, a GNR revelou que foram detidos agora mais dois homens em “flagrante delito” e um terceiro “através de um mandado de detenção”, em Leiria.

Numa nota de imprensa, a GNR adiantou que, dando cumprimento a seis mandados de busca, três em residências e três em veículos, foram apreendidas 754 doses de cocaína, cinco de haxixe e três de heroína.

A GNR apreendeu também “quatro veículos, uma arma de fogo, nove telemóveis, dois televisores, um sistema de som e 2.645 euros em numerário”.

Segundo a GNR, os detidos, com idades entre os 35 e os 52 anos, têm antecedentes pela prática do mesmo tipo de crime, assim como da prática de crimes de furto e roubo.

Serão hoje presentes ao juiz de instrução criminal do Tribunal de Leiria para aplicação das medidas de coação.