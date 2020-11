A GNR deteve dois homens de 40 e 50 anos de idade por tráfico de droga, nos concelhos de Ponte de Lima, no distrito de Viana do Castelo e, em Barcelos, distrito de Braga, informou esta sexta-feira aquela força policial.

Em comunicado enviado às redações, o Comando Territorial da GNR de Viana do Castelo, explicou que a operação foi conduzida pelo Núcleo de Investigação Criminal (NIC) de Arcos de Valdevez, no âmbito de uma investigação que decorre há cerca de um ano.

Os militares apuraram que "os homens vendiam produtos estupefacientes, tendo sido dado cumprimento a três mandados de busca domiciliária que resultaram na apreensão de 282 doses de liamba, 146 de haxixe, um veículo e 3.195 euros, entre outros".

Os dois homens, com antecedentes criminais pelo mesmo tipo de crime, foram presentes ao tribunal de Viana do Castelo, tendo ficado sujeitos à medida de coação de apresentações bissemanais no posto policial da área de residência.

A operação contou com o reforço da estrutura de Investigação Criminal do Comando Territorial de Viana do Castelo e do Destacamento de Intervenção (DI) do Porto.