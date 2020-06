A Autoridade das Condições do Trabalho (ACT) vai reforçar a fiscalização no setor da construção civil nos concelhos onde se tem registado maior incidência de casos de covid-19, informou o secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares.

Durante a conferência de imprensa diária sobre a situação epidemiológica do novo coronavírus em Portugal, Duarte Cordeiro, na qualidade de coordenador da Região de Lisboa e Vale do Tejo (LVT), explicou que a medida se deve aos surtos detetados na construção civil.

Duarte Cordeiro refere os testes de rastreio "em larga escala" feitos na região e alude aos "dados preliminares", que indicam uma percentagem de casos positivos no setor superior ao total de casos.

A ministra da Saúde, Marta Temido, acentuou que, dos 342 novos casos de infeção no país, 255 são na região de LVT e, desses, 80 % concentra-se em cinco concelhos.

Sintra regista 273 casos, Lisboa 187, Amadora 171, Loures 135 e em Odivelas foram detetados 88 novos infetados.

De acordo com este responsável, durante o processo de rastreio foram feitas entrevistas no sentido de averiguar carências de apoio social, "nomeadamente a necessidade de apoio temporário".

"Vamos agora fazer o cruzamento das entrevistas com os resultados dos casos positivos que foram identificados", adiantou Duarte Cordeiro, que acrescentou estarem a ser intensificadas, nos cinco municípios, as visitas de equipas mistas no âmbito de situações sociais.