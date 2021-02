Decorre esta quarta-feira nova sessão do Caso SEF, que investiga a morte do cidadão ucraniano Ihor Homeniuk, da qual estão acusados três inspetores do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF).

Paulo Marcelo, que à data dos factos estava a trabalhar como segurança no aeroporto, relatou a sua visão do caso. Esteve de serviço das 07:00 de dia 11 de março até às 07:00 de dia 12 de março. Durante esse tempo, e perto das 01:00, um inspetor do SEF entrou para a sala onde estava a vítima.

Pouco depois foi chamada uma enfermeira e um socorrista. A testemunha conta que viu um dos acusados, o inspetor Duarte Laja, com um pé em cima da cabeça de Ihor Homeniuk.

Em tribunal, o segurança afirma que ouviu gritos "agoniantes" vindos da sala onde estavam os inspetores e Ihor Homeniuk, gritos esses que terão durado enquanto os alegados agressores estiveram dentro da sala.

Segundo Paulo Marcelo, a vítima encontrava-se no chão com as mãos atrás das costas. Além disso, o inspetor terá batido à vítima com o bastão nas costas.

Pouco depois estavam já os três inspetores acusados dentro da sala com Ihor Homeniuk.

VEJA TAMBÉM:

Os acusados da morte de Ihor Homeniuk estão em prisão domiciliária desde a sua detenção em 30 de março de 2020, razão pela qual este é considerado um processo urgente que prossegue mesmo em tempos de pandemia de covid-19.

A viúva de Ihor Homeniuk, Oksana Homeniuk, constituiu-se assistente (colaboradora da acusação) no processo em fase de julgamento.

Os arguidos estão acusados de terem morto à pancada o cidadão ucraniano, numa situação que configura homicídio qualificado, crime punível com pena de prisão até 25 anos de prisão.