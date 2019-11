A presidente do Instituto de Apoio à Criança, Dulce Rocha, abordou o caso do bebé que foi encontrado no lixo. A responsável do IAC garante que "era praticamente inevitável" que o recém-nascido fosse acolhido por uma instituição.

Dulce Rocha explica que é necessário obter-se mais informações acerca da família da sem abrigo de 22 anos. Ainda assim, a presidente do IAC confirma, que em regra geral, os sem abrigo são "pessoas muito distantes", "sem apoio familiar" e "despojadas de tudo".

É a solidão que acompanha estas decisões drásticas”, explica Dulce Rocha.

A responsável do IAC confessa, que pela experiência profissional, sabe que a solidão está sempre conectada a situações como esta.

Desde 1989, há 30 anos, que o IAC acompanha crianças de rua. Dulce Rocha revela ainda que o mediatismo deste caso é importante para a consciencialização da vulnerabilidade dos sem abrigo.