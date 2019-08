As praias fluviais de Merlim S. Paio, em Braga, e do Faial, em Vila Verde, interditadas a banhos desde quarta-feira devido à presença da bactéria E.Coli na água já estão reabertas, disse esta sexta-feira à Lusa fonte autárquica.

Em declarações à Lusa, o vereador do Ambiente da Câmara Municipal de Braga, Altino Bessa, confirmou que as análises conhecidas hoje já não detetaram a presença daquela bactéria.

As praias já foram reabertas a banhos com base nos resultados hoje conhecidos que já não detetam a bactéria E.Coli e, portanto, a Agência Portuguesa do Ambiente já autorizou a reabertura das praias, algo que fizemos de imediato" , explicou.

Na quinta-feira, Altino Bessa explicou que "a experiência" o faz acreditar que o problema "terá tido origem em descargas nas fossas feitas para o rio Homem".

Segundo o responsável, "a câmara [de Braga] está a aguardar o resultado das análises à água recolhida quarta-feira para saber se ainda persiste o problema" na praia de Merlim, sendo que a E.Coli foi detetada "numa das análises que a autarquia faz todas as semanas" às águas das suas praias fluviais.

Diz-me a experiência que isto resulta de descargas ilegais que alguém fez, aproveitando as chuvas, para um dos braços do rio Homem, que desagua no Cávado. Foi verificada a presença desta bactéria nesta praia, em Vila Verde também, mas nas [praias] acima daquele braço do Homem já não", explicou Altino Bessa.